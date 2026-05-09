モデルの蛯原友里（46）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。10年以上続けているという“トレーニングルーティーン”を、実際にトレーニングに励む動画を添えて明かした。【動画】「かっこいい」黒のウェアでトレーニングに励む様子を公開した蛯原友里蛯原は「10年以上続けている私のトレーニングルーティン」と紹介し、「筋膜をほぐすことで 前屈みになりがちな身体を後ろに!!頭のマッサージでフェイスラインもキュッと