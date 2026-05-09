Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。休日の朝、お気に入りのカフェへ。iPadを開いて、コーヒーカップを傾けながら原稿を進める。そんな時間にふさわしい、軽やか、それでいて品のあるバッグを探していました。リュックでは肩肘張りすぎる。手提げでは手が塞がる。今回試したのは、その中間にすっと収まる、RIVIAの「本革サコッシュ