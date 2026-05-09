アイドルグループACEesの那須雄登（24）が9日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。慶応を中学受験した時の勉強法を明かした。慶応大学卒の那須は、嵐の櫻井翔に憧れて、中学受験で慶応を目指した。庄司智春が「（1日）何時間ぐらい勉強するもんなの？」と質問。那須が「一番勉強してたときは16時間ぐらいですね」と明かすと、驚きの声があがった。そして「小学校5年ぐらいから勉強始めて。寝るのは6時間