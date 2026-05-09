【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aimerが7月9日に発売される『ソードアート・オンライン』家庭用ゲーム最新作『Echoes of Aincrad』の主題歌を担当することが決定した。 ■「ゲームをプレイするみなさんの心拍を一段と上げられるような楽曲に仕上がったと思います」（Aimer） 2013年より続く人気ゲームシリーズの主題歌として、作品ファン・スタッフが熱望した「Aimer×ソ}