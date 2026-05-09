中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなっていたことを、5月2日、中村の所属事務所が発表した。五十嵐さんは73歳だった。「中村さんは事務所のウェブサイトを通じ《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません》と心境をつづっていました。葬儀は近親者だけで執りおこなわれ、中村さんが会見などを開く予定は伝わ