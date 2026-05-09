中村雅俊の妻・五十嵐淳子さんが4月28日に急病のため亡くなっていたことを、5月2日、中村の所属事務所が発表した。五十嵐さんは73歳だった。

「中村さんは事務所のウェブサイトを通じ《俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません》と心境をつづっていました。葬儀は近親者だけで執りおこなわれ、中村さんが会見などを開く予定は伝わってきていません」（芸能担当記者）

深い悲しみのなかにいる中村だが、5月9日に「中村雅俊コンサート2026〜ドンマイ！ Don’t Mind！〜」を、東京・品川区立総合区民会館きゅりあん大ホールで開く予定となっている。同コンサートのウエブサイトには《公演は予定どおり開催されます。皆様の応援よろしくお願いします》とある。ファンを大切にする中村らしいお知らせだ。

本誌は2025年12月、テレビ放映開始から50年の節目を迎え、中村にとって初の監督作品となる映画『五十年目の俺たちの旅』の全国公開に先立ち、中村にインタビューしている。そのとき、2025年9月から東京、大阪、福岡、そして中村の生まれ故郷である宮城などでおこなわれた「The 50th Anniversary 俺たちの旅 スペシャルコンサート」について聞いている。

中村は「ファンのみなさんは俺と同年代の方が多いから、俺のコンサートに来ると“昔の自分”に再会するような気持ちになれるのではないでしょうか。ご夫婦で来られる方もすごく多いんですよ。おふたりで（中村のデビュー曲の）『ふれあい』を一緒に口ずさんだりね。そういった方々を見ると、うれしくなりますね」と語っている。

五十嵐さんの訃報を受け、SNSには人と人とのつながりなどを感じさせる歌詞の『ふれあい』をピアノやギターで弾き語りをするファンの動画が多くアップされている。

今回のコンサートでも、中村はこの名曲を歌うはずだが、その歌詞は、あまりにもせつない。