パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラには多くのビッグクラブが注目している。現在23歳の同選手は2023年夏にリヨンからパリに加入。1年目から公式戦42試合で5ゴール9アシストを残すと、CLを制覇した昨シーズンは公式戦64試合で21ゴール21シストをマーク。そして今シーズンは公式戦45試合で12ゴール7アシストを記録しており、欧州トップクラスの火力を誇るウインガーだ。そんななか、『Sky S