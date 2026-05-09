桑田佳祐が全国アリーナツアー＜桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ＞の開催まであと2ヶ月に迫るタイミングで、桑田ソロライブの魅力を振り返る特別企画『TAISHITA presents 初夏の夜遊び!! 桑田佳祐 Play Back Live SP』が2週にわたって開催中だ。第2週は、5月9日（土）20時30分より、桑田がソロとして熱演してきた数々のステージから厳選した楽曲を編集したライブ・セレクション特別番組が桑田佳祐公式YouTubeチャ