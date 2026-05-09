美術や工芸の愛好家たちの力作が並ぶ県内最大規模の公募展、「現代美術展」の巡回展が、9日から白山市で始まりました。県美術文化協会などが主催する現代美術展。9日から始まった白山展の会場では、開幕を祝うオープニングセレモニーが行われました。白山展には、日本画や洋画、彫刻、書など6部門170点の作品が並び、このうち107点は、地元白山市の作家による作品となっています。重鎮から若手まで会派を超えた幅広い