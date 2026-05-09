開催：2026.5.9 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 2 - 0 [レイズ] MLBの試合が9日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。 Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するレイズの先発投手はジェシー・ショルテンスで試合は開始した。 3回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得