開催：2026.5.9

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 2 - 0 [レイズ]

MLBの試合が9日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとレイズが対戦した。

Rソックスの先発投手はコネリー・アーリー、対するレイズの先発投手はジェシー・ショルテンスで試合は開始した。

3回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 TB

4回裏、6番 セダン・ラファエラ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-0 TB

試合は2対0でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで3勝2敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝1敗8Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.277となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 10:46:08 更新