タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年5月18日〜5月31日までの間、全12店舗で「MELONフェア」を開催する。熊本県産の塩アールスメロンやレノンメロン、静岡県袋井産のクラウンメロン、茨城県産のイバラキングなど、個性豊かな品種を使用したタルトを展開する。フェアのラインアップは、全店で購入できる6品と、店舗限定1品の計7品。見た目にも清涼感のあるデコレーションと、素材本来の甘みと香りを生かした仕立てとした。【「