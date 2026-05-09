塩アールスメロンやレノンメロン、クラウンメロン、イバラキングなど…全7品のタルトが登場【キル フェ ボン】

タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年5月18日〜5月31日までの間、全12店舗で「MELONフェア」を開催する。

熊本県産の塩アールスメロンやレノンメロン、静岡県袋井産のクラウンメロン、茨城県産のイバラキングなど、個性豊かな品種を使用したタルトを展開する。

フェアのラインアップは、全店で購入できる6品と、店舗限定1品の計7品。見た目にも清涼感のあるデコレーションと、素材本来の甘みと香りを生かした仕立てとした。

【「MELONフェア」タルト7品の画像はこちら】

【MELONフェア 開催概要】

開催期間:2026年5月18日〜5月31日

開催店舗:キル フェ ボン全12店舗

展開内容:メロンをテーマにしたタルト7種(※全店販売6品、店舗限定1品)

〈全店販売6品のラインアップ(各税込)〉

◆「特選 熊本県産 “塩アールスメロン”のタルト」

販売価格:piece 3,196円 / whole(25cm) 31,968円

販売期間:2026年5月18日〜6月中旬予定

バター風味豊かなタルトに、クリームを加えたまろやかなカスタードクリームとスポンジを詰め、メロンと相性のよい香り高いブランデーを合わせた。あふれる果汁と芳醇な香りの“塩アールスメロン”の美味しさが際立つタルト。

◆「熊本県産 “レノンメロン”のタルト」

販売価格: piece 1,490円 / whole(17cm) 8,197円 / whole(25cm) 14,904円

販売期間:2026年5月1日〜6月中旬予定

サクサクのパイ生地に、甘くジューシーな濃いオレンジ色の果肉が特徴の“レノンメロン”をたっぷりと使用したタルト。メロンの風味を存分に味わえるよう、カスタードとクリームのシンプルな2層のクリームを合わせた。

◆「特選 静岡県袋井産 クラウンメロンとミルクムースのタルト 〜オレンジ風味〜」

販売価格:piece 2,991円 / whole(25cm) 29,916円

販売期間:2026年5月18日〜5月末予定

なめらかなミルクムースにオレンジカスタードを重ね、クラウンメロンをたっぷりと飾った。さわやかなオレンジ風味が、クラウンメロンとミルクムースの相性の良さを引きたてる。

◆新作「特選 熊本県産 “塩アールスメロン(レノンスター)”のタルト」

販売価格: piece 3,196円 / whole(25cm) 31,968円

販売期間:2026年5月18日〜5月末までの予定

熊本県の海路口町で栽培された、希少な“塩アールスメロン”のタルト。バター風味豊かなタルトに、クリームを加えたまろやかなカスタードクリームとスポンジを詰め、メロンと相性のよい香り高いブランデーを合わせた。

◆「茨城県産 2色のメロンとマスカルポーネカスタードのタルト」

販売価格: piece 1,598円 / whole(25cm) 15,984円

販売期間:2026年5月18日〜6月上旬予定

なめらかでジューシーな果肉のイバラキング(青肉)と、まろやかで上品な甘みのクインシー(赤肉)の2色のメロンを組み合わせたタルト。メロンとの相性の良いマスカルポーネを合わせたカスタードが素材の美味しさを引き立てる。茨城県を代表する2色のメロンの食べ比べが楽しめる。

◆「結晶型 メロンと杏仁プリンのタルト」

販売価格: piece 1,393円 / whole(25cm) 13,932円

販売期間:2026年5月18日〜5月末予定

なめらかな舌触りの杏仁プリンに香り豊かなメロンを組み合わせたタルト。たっぷりのクリームとブルーベリーのほどよい酸味がアクセントになり、タルトの美味しさを引き立てる。仕上げにコアントロー(オレンジリキュール)の香りを効かせている。

〈店舗限定販売の1品(税込)〉

◆「特選 静岡県袋井産 クラウンメロンのショートケーキタルト」

販売価格: piece 2,991円 / whole(25cm) 29,916円

販売期間:2026年5月18日〜6月30日

販売店舗:キル フェ ボン青山店

ふんわり香るブランデーと、クラウンメロンの芳醇な香りが楽しめるショートケーキタルト。サクサクのパイ生地に、肉厚でなめらかな果肉のクラウンメロンをサンドしたショートケーキを合わせた。