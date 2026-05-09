三重県鳥羽市の鳥羽水族館は8日、公式サイトでラッコのメイの体調と今後の公開について報告した。【写真】かわいい！国内で2頭…ラッコのメイとキラ「現在、メイは高齢による影響もあり、食事の量が減少するなど体力の衰えが見えはじめています。そのため担当飼育係と獣医師が連携し、原因の究明と体調維持のため、最善のケアを続けております」と伝え、メイの体調に配慮し「お食事タイム」の時間変更または中止、ライブカメラ