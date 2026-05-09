国内で2頭…ラッコのメイに「大切なお知らせ」 鳥羽水族館「体力の衰えが見えはじめています」 今後の公開とお願いについて説明
三重県鳥羽市の鳥羽水族館は8日、公式サイトでラッコのメイの体調と今後の公開について報告した。
【写真】かわいい！国内で2頭…ラッコのメイとキラ
「現在、メイは高齢による影響もあり、食事の量が減少するなど体力の衰えが見えはじめています。そのため担当飼育係と獣医師が連携し、原因の究明と体調維持のため、最善のケアを続けております」と伝え、メイの体調に配慮し「お食事タイム」の時間変更または中止
、ライブカメラ配信の一時停止、飼育場所の変更、ラッコイベントの中止の措置を取る可能性があることを伝えた。
また「メイの様子については、公式ホームページにて適切な情報発信をしてまいります」とし「職員は現在、全力でメイのケアに当たっております。そのため、お電話やメール、また現場での直接の質問はお控えいただけますと幸いです。職員も誠心誠意取り組んでおりますので、何卒温かく見守っていただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
同館では、メイとキラの2頭のラッコを飼育。YouTubeで「ラッコ水槽ライブカメラ」を配信しており、多くの人から親しまれている。メイはきょう9日に22歳の誕生日を迎えた。
【写真】かわいい！国内で2頭…ラッコのメイとキラ
「現在、メイは高齢による影響もあり、食事の量が減少するなど体力の衰えが見えはじめています。そのため担当飼育係と獣医師が連携し、原因の究明と体調維持のため、最善のケアを続けております」と伝え、メイの体調に配慮し「お食事タイム」の時間変更または中止
、ライブカメラ配信の一時停止、飼育場所の変更、ラッコイベントの中止の措置を取る可能性があることを伝えた。
同館では、メイとキラの2頭のラッコを飼育。YouTubeで「ラッコ水槽ライブカメラ」を配信しており、多くの人から親しまれている。メイはきょう9日に22歳の誕生日を迎えた。