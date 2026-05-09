今回は大阪の超有名お好み焼き店「ゆかり」で、プロ直伝のお好み焼きの焼き方を川島＆松倉がスタディー！まずは大量の小麦粉とダシを一気に混ぜ、100人前の生地を作る！混ぜるだけの作業だが、その重さに悶絶する松倉。さらに秀才川島がお好み焼きの見せ場「ひっくり返し」を披露！うまく返せるか？これを知れば格段にお好み焼きがおいしく作れるようになります！ 最新話はTVer 過去回はHuluで配信中！次週は、大阪グルメ 第