今回ご紹介するのは、ダイソーの高見えで大容量な収納ボックス！ポイッと放り込むだけで、あっという間に部屋が片付く優秀アイテムです。550円（税込）と価格だけを見ればお高めですが、クオリティや使い勝手を踏まえればコスパ◎なアイテム。実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：収納BOX（ジュート入、長方形）価格：￥550（税込）サイズ（約）：26×24×38cm販売ショ