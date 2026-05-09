患者の血液型とは異なるドナーから腎臓を移植できるようにする技術が開発され、理論上はどの患者にも受け入れられる腎臓が作られたことが分かりました。腎移植を待つ患者の待機時間を大幅に短縮し、多くの命を救う可能性があります。Enzyme-converted O kidneys allow ABO-incompatible transplantation without hyperacute rejection in a human decedent model | Nature Biomedical Engineeringhttps://www.nature.com/articles/