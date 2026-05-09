今日9日(土)の日中は多くの所で晴れそうです。ただ、北陸から北では、晴れ間が出ても、急な雨や雷雨に注意が必要で、風も強まります。特に東北は、沿岸の地域ほど風が強く、暴風の吹き荒れる所があるでしょう。交通の乱れが大きくなるおそれもあります。北海道や東北、北陸強い風による交通の乱れに注意今日9日(土)は、低気圧が北日本付近を通ります。この影響で、北海道や東北、北陸は、午前7時現在、日本海側を中心に雨が降っ