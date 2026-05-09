資産を守るにはどうすればいいのか。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「普通のインフレであれば、株や不動産を買っておけば資産を守ることができる。しかし、私が危惧している円の価値が大暴落するハイパーインフレや、長期にわたって高インフレが続く事態が起きた場合、こうした防衛策が有効とは思えない」という――。※本稿は、藤巻健史『物価高・円安はもう止められない！』（PHPビジ