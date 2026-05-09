今年もそろそろ聞こえてきそうな“猛暑”や“酷暑”といった言葉。どうも今年の夏も覚悟が必要な予報で、地球温暖化が進んでいることをヒシヒシと感じます。ハンディ扇風機や首に巻くクールリングなど、猛暑対策グッズも日々進化してきてはいますが、もしまだの人は今年の夏こそ“日傘”を持ってみてはいかがでしょうか。放射冷却技術を応用した、昨年完売の晴雨兼用日傘が今年も発売されました！それがムーンバットのゼロエネル