モデルで女優の生見愛瑠（24）が、28年ぶりに連続ドラマが復活するカンテレ・フジテレビ系「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）でヒロイン役を務めることが8日、分かった。主演反町隆史（52）演じる鬼塚英吉が担任を務めるクラスの副担任で、古典教師の柏原実央を演じる。同作のヒロイン役では、かつて松嶋菜々子（52）が冬月あずさを演じ、常識にとらわれない鬼塚の信念や愛を理解し支える存在として描かれた。生見演じる柏原は