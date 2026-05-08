◇パ・リーグオリックス4─3日本ハム（2026年5月8日京セラドーム）オリックス・岸田監督は貯金10到達に、「まだまだシーズン長いんですけどね。積み重ねていけたら一番いい。一戦一戦やっていくしかないので」とかぶとの緒を締めた。「状態もかなり上がってきている感じがしていた。投げる方も怖いと思いますけど」と目を細めた森友の2発もさることながら、投手陣の奮闘も見逃せない。7日に支配下登録されたばかりの高卒