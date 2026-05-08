射水市の新湊漁港できょう、シロエビ漁を見学する観光船が今年の運航を始めました。能登半島地震の後、シロエビの不漁で観光船は運航を休止していて、３年ぶりの再開です。記者「あちらに見えるのがシロエビ漁船です。漁の迫力を間近に感じられるこの光景が３年ぶりに帰ってきました」シロエビ漁の観光はおよそ２時間。県内外からの乗客は綱を入れるところから、淡いピンク色に輝くシロエビが水揚げされるところまでを、間近で見学