新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道のガードレールなどにぶつかり生徒1人が死亡、他の生徒も重軽傷を負ったバス事故について2026年5月8日放送の「情報LIVE ミヤネ屋」（日本テレビ系）は、学校側とバス運行会社の主張の食い違いに焦点をあてた。福島県警はバスを運転していた容疑者を自動車運転死傷処罰法違反の疑いで逮捕。容疑者は「速度の見極めが甘かった」と供述しているという。新潟市の高校が、五