新潟市の北越高校ソフトテニス部を乗せたマイクロバスが磐越道のガードレールなどにぶつかり生徒1人が死亡、他の生徒も重軽傷を負ったバス事故について2026年5月8日放送の「情報LIVE ミヤネ屋」（日本テレビ系）は、学校側とバス運行会社の主張の食い違いに焦点をあてた。福島県警はバスを運転していた容疑者を自動車運転死傷処罰法違反の疑いで逮捕。容疑者は「速度の見極めが甘かった」と供述しているという。

新潟市の高校が、五泉市のバス会社に頼んだのはなぜ

両者の食い違いは、バスの手配や運転手の紹介、金銭の支払いなどについてである。北越高校側の会見は灰野正宏校長が、運行会社側は蒲原鉄道の茂野一弘社長が今までのいきさつを説明している。実際のやりとりをしていた当事者は、学校側はソフトテニス部顧問、会社側は営業担当者となっており、当事者は記者会見などで直接説明していないので、詳細は不明のままだ。

その点を指摘したのはコメンテーターの伊藤聡子さんだ。「結局は顧問の先生と営業担当の人との話の中から、お互いから聞いているという（間接的な情報の）感じ。貸し切りバスを依頼したと学校側は言っているが、私は地方によく行くが、バスを貸し切るというのがものすごく難しいと聞いている。運転手はいないし、費用も高い。北越高校は新潟市の高校だが、ちょっと離れた五泉市のバス会社に頼んでいる。ということは何らかのなるべく安くしないと遠征もたくさん行けないしという、そういう事情があったのかなと思う」と話した。

杉村太蔵「僕が会見で気になったのは...」

杉村太蔵さんは別の点に注目した。「僕が会見で気になったのは、蒲原鉄道の方の、普段から（北越高校に）お世話になっていたという発言があった。この普段からお世話になっていたというこの内容は、たとえば、高校が修学旅行とか遠足とか学校の正式な行事、そういう時には貸し切りバスで予算は出るが、今回は練習試合の遠征となると、それほど予算が出ない。だとすると、日頃の関係から少し安くしてと（頼むと）いうのはありえなくない話かもしれない」と話した。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）