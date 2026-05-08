総合化学メーカー＝東ソーで8日、新たなバイオマス発電所の稼働開始を記念し完工式が行われました。完工式には東ソーの耼田守社長や村岡知事など関係者150人が出席しました。このバイオマス発電所は、老朽化した石炭火力発電所の廃止にともないおよそ400億円をかけ建設されました。木質系・廃棄物系・建築廃材の3つのバイオマス燃料と石炭あわせて4種の燃料を使用できる国内ではほとんど例のない設