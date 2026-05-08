Toshlが約3年10ヶ月ぶりの新作リリースとして、ニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』を7月1日に発売することが決定した。“IM A SINGER”シリーズはVOL.1、2、3と好評価・好セールスを記録し、Toshlが様々なジャンルの名曲をカバーしてきたカバーアルバム。今作VOL.4では4月10日より放送されているアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ曲にもなっている「愛をとりもどせ!!」を筆頭に、アニメソングの