Toshlが約3年10ヶ月ぶりの新作リリースとして、ニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』を7月1日に発売することが決定した。

“IM A SINGER”シリーズはVOL.1、2、3と好評価・好セールスを記録し、Toshlが様々なジャンルの名曲をカバーしてきたカバーアルバム。今作VOL.4では4月10日より放送されているアニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』のエンディングテーマ曲にもなっている「愛をとりもどせ!!」を筆頭に、アニメソングのカバー曲を中心にしたラインナップを収録する。

▲『IM A SINGER VOL.4』初回限定盤

▲『IM A SINGER VOL.4』通常盤

映画『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』主題歌として有名な「魂のルフラン」や、アニメ『進撃の巨人』オープニングテーマの「紅蓮の弓矢」、アニメ『美少女戦士セーラームーン』シリーズのオープニングテーマ「ムーンライト伝説」、「ミックスナッツ」（アニメ『SPY×FAMILY』Season 1第1クールオープニングテーマ）、「虹」（映画『STAND BY ME ドラえもん 2』主題歌）など、世代やジャンルを超えて愛されるヒットソング達をToshlの歌声で堪能してほしい。

さらに、すでにライブ披露されている「運命の閃光」、ピアノとストリングスが織りなす壮大なバラード曲「煌めきは風」という2曲のオリジナル曲も収録される。

初回限定盤に付属されるBlu-rayには、本人弾き語りによるスタジオライブやアルバムについてのスペシャルインタビューを収録予定。

また、初回限定盤に映像作家の内田清輝・グ弍(PicassoTrigger)が書き下ろしたToshlキャラの「特製ぬいぐるみキーホルダー」が付いたUMストア限定セットもリリースされることが決定した。UMストア限定セットは5月31日（日）23:59に販売終了となるので予約はお早めに。

さらに、龍玄としプロデュースによるアニソンの祭典＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞が7月4日に金沢にて開催予定だ。こちらのイベント会場ではアルバムCDの販売（特典付き）も予定している。

■ニューアルバム『IM A SINGER VOL.4』

2026年7月1日(水) 発売 初回限定盤【CD+BD】 TYCT-69388 税込￥6,050 税抜￥5,500 通常盤【CD】 TYCT-69389 税込￥3,630 税抜￥3,300 2026年7月31日（金）発売

UMストア限定セット【CD＋BD＋GOODS】 税込￥9,350 税抜￥8,500

【販売終了】2026年5月31日（日）23:59 【初回封入特典】 特製ダイカットステッカー（5種のうち1枚ランダム封入） 商品予約URL: https://toshl.lnk.to/ias4PR 【CD収録予定楽曲 ※全形態共通 曲順未定】

愛をとりもどせ!!

ミックスナッツ

虹

魂のルフラン

紅蓮の弓矢

secret base 〜君がくれたもの〜

ムーンライト伝説

運命の閃光（オリジナル曲）

煌めきは風（オリジナル曲）

他 【CDショップ別購入者特典】

・Amazon.co.jp: スマホポーチ

・楽天ブックス: アクリルキーホルダー

・セブンネットショッピング: マルチショルダーバッグ

・その他店舗 共通特典: B2告知ポスター

※チェーン別特典が付くショップは共通特典対象外となります

※ショップにより特典が付かない場合がございます

※購入特典は数に限りがあります。お早めのご予約をお勧めいたします

※特典絵柄は後日発表いたします

■龍玄としプロデュースによるアニソンの祭典＜ANISON LEGENDS FES JAPAN＞

開催日：2026年7月4日（土）

時間： 屋外コスプレイベント：10:00-17:30

ライブ：開場 14:30 ／ 開演 15:30 ／ 終演 18:30（予定）

※イベント・公演の終演時間は変更になる可能性がございます。

会場： 石川県立音楽堂 コンサートホール

イベント詳細 https://www.anilege.jp/

チケット購入 https://www.funity.jp/tickets/alfj/showlist