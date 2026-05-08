back numberの「花束」が、「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身4作目のダブルミリオンポイントを達成。最新5月11日付で週間1.1万PT（11,093PT）を獲得し、累積ポイントが200.6万PT（2,006,121PT）に到達した。【画像】back number「花束」セールス内訳同ランキングは、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計したもの。累積ポイントの内訳は、CD：-／スト