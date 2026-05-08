山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。5月7日（木）に放送された同番組に、ゲストとして松村沙友理、JO1の河野純喜と佐藤景瑚が出演した。太ももをスリスリ撫でる、というあざといテクニックに、河野と佐藤が大興奮して…。【映像】JO1河野純喜、佐藤景瑚の太ももを撫で回し…番組では、男女で意見が真っ二つに分かれる“王道あざとテク”が多数紹介さ