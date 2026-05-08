俳優のチン・セヨン、パク・ギウンが主演する韓国ドラマ『愛を処方いたします（原題）』（全50話※予定）が、あす9日より「KBS World」で日本初放送される（毎週土・日曜 後9：10〜※）。【写真】チン・セヨンが演じるコン・ジュア同作は、KBS最新週末ドラマ。家族の因縁が絡み合う中、愛と和解、成長と赦しを描く、心を温かく揺さぶるロマンティックドラマとなっている。主演のチン・セヨン、パク・ギウンは約14年ぶりの共