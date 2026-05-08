ニッポン放送の檜原麻希社長が8日、東京・有楽町の同局で定例社長会見を行った。4月から放送開始した「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）のパーソナリティーを務める山口一郎（45）について、「とても真摯（しんし）に番組に向き合っていただいている」と話した。同番組は2017年4月から9年間、星野源（45）が担当してきた火曜日深夜の枠を引き継いだもの。同学年で、同じレコード会社所属で、2