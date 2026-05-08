【広州＝遠藤信葉】香港紙・明報は８日、香港政府が今年度、日本との青少年交流事業に対する助成を行わないことを決めたと報じた。２０１７年に助成制度が始まって以降、日本との交流事業が助成を受けないのは初めてという。台湾有事を巡る昨年１１月の高市首相の国会答弁から続く日中関係の悪化が影響しているとみられる。この制度は民間活動団体（ＮＧＯ）が主催する国際交流事業に対し、香港政府が資金を助成するもの。政府