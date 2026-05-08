テレビ東京で7日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第5話が放送され、プールの授業中に女子更衣室に忍び込み、生徒のパンツを盗んだ主人公に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】盗んだパンツだらけ…不気味な秘密基地原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春日高男（