ASEAN首脳会議の開会式で握手を交わす各国首脳ら＝8日、フィリピン中部セブ（共同）【セブ共同】東南アジア諸国連合（ASEAN）首脳会議が8日、フィリピン中部セブで開かれた。ASEAN交渉筋によると、各国はミャンマー親軍政権が求めるASEAN復帰を巡り、7月の外相会議へのオンライン参加を認める折衷案で大筋合意した。一方、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴うエネルギー危機を受け加盟国間での石油確保の協力強化策も