衆参両院は、皇族数確保策に関する全体会議を15日に開く方向で調整に入った。森英介衆院議長は前回4月15日の全体会議で、中道改革連合に1カ月後をめどに党見解を取りまとめるよう要請していた。中道の意見集約の状況を踏まえ、最終決定する。複数の関係者が8日明らかにした。中道は7日、皇族数確保策に関する検討本部会合を開き、笠浩史本部長が政府の有識者会議の主要2案を基本的に容認する取りまとめ案を提起した。11日の次