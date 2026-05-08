絵本・児童書を中心に刊行する出版社「好学社」は2026年5月8日に公式Xで、同社が出版するレオ・レオニ氏作・谷川俊太郎氏訳の「スイミー」を模倣した絵や文章を使い「特定の政党の宣伝と思われる目的でSNSに投稿等している事例」を確認したとして、抗議するとの声明を発表した。「かかる模倣行為は著者及び翻訳者の権利を侵害する不正利用」好学社は、「今般、当社が出版している『スイミー』（レオ・レオニ／作谷川俊太郎／訳）