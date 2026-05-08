■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）第3試合で児玉兼慎と対戦するジョリーが、2日後に迫ったRIZINでの2戦目に向けて意気込みを語った。【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治ジョリーは昨年大みそか大会でRIZIN初参戦し、芦澤竜誠から劇的な一本勝ちを収めて会場を大いに盛り上げた。それから4ヶ月、ストライカーの児玉を相手にさらに進化した姿を見せて、真のRIZINファイタ