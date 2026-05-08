【RIZIN】2戦目のジョリー「スピリチュアルとAIで負け筋を潰す」児玉兼慎の“プロ根性”には感謝も【インタビュー】
■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）
第3試合で児玉兼慎と対戦するジョリーが、2日後に迫ったRIZINでの2戦目に向けて意気込みを語った。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
ジョリーは昨年大みそか大会でRIZIN初参戦し、芦澤竜誠から劇的な一本勝ちを収めて会場を大いに盛り上げた。それから4ヶ月、ストライカーの児玉を相手にさらに進化した姿を見せて、真のRIZINファイターとなれるか。
●ジョリー インタビュー
――大会まであと2日となりました。現在の心境はいかがですか？
【ジョリー】全ての準備をしてきたので、あとはどう勝つかっていうところをずっと考えています。
――「全ての準備」とは具体的にどのようなことでしょうか？
【ジョリー】レスリングや寝技はもちろんですが、組んだら勝てると思っているので、せっかくのRIZINの舞台ですから、打撃を見せたり、あえて3ラウンド戦おうかなとか、いろいろと考えています。
――対戦相手の児玉選手の印象は？
【ジョリー】正直“当て馬”という感覚ですね。彼の打撃は子供騙しなので、僕には当たりません。僕がタックルでテイクダウンして、そのままグラウンドで一本取るという展開になると思います。
――児玉選手は「BreakingDown」のファイターを嫌っているようですが、ジョリー選手から見て彼はどう映りますか？
【ジョリー】自己プロデュースをしっかりしていて、素晴らしいことだと思います。僕や平本蓮やヒロヤや篠塚辰樹のような、エンタメ枠も含まれる注目度の高い選手が無名の選手と当てられても美味しくないんですよ。彼のようにプロとして盛り上げようと頑張ってくれる選手と当たることで、注目度も上がるし、対戦できるカードも増えるので、歓迎しています。
――煽り合いなどのやり取りも楽しんでいるようですね。
【ジョリー】そうですね。全部僕のコントロール下にあります。
――デビュー戦の鮮烈な勝ちの次の2戦目ということで難しさはありますか？
【ジョリー】万が一負けるようなことがあれば、YouTubeやSNSで言ってきたことが全て地の底に落ちてしまうので、事故のないように一生懸命努力しています。事故るっていうのも実力のうちなんですけど。
――試合に向けて悪いイメージが浮かんでくることもある？
【ジョリー】いいイメージも悪いイメージも全部持つようにしています。僕は瞑想を毎日やっているんですけど、負けるビジョンも見えてくるんですよ。その負け方をChatGPTに全部細かく打ち込むと、「この負け筋はこうやって潰そう」って答えが出てくるので、それを練習の中で実践して、負けの可能性を一つずつ消していくということをやっています。瞑想をしていると、戦いのことだけじゃなくプライベートの悩みとかも出てくるんですけど、心がクリーンにリセットできるので、たぶんファイターみんなやったほうがいいと思います。
――今大会の中でもジョリー選手の試合が大きな注目を集めています。一方でもっと他の選手にも盛り上げてほしいという思いはありましたか？
【ジョリー】自分は、自分と対戦相手にしか興味がないんで。さっきも言いましたけど、児玉選手がプロとして盛り上げようと自己プロデュースを頑張ってくれてるおかげで、再生数とかを取れてるっていう実感があります。
――今大会のカードで最後に決まった平本蓮vs.皇治戦については？
【ジョリー】正直、興味ないです。自分の戦いとは別物っていう意識ですし、おもんないでしょ（笑）。平本が復活するなら、もっとまともな相手と戦えよって。
――RIZINデビュー戦は安保瑠輝也選手がセコンドでしたが、今回は？
【ジョリー】今回もセコンドについてくれます。スピリチュアル的観点からアドバイスをもらいました（笑）。本人は言いませんけど、僕らはスピってます（笑）。
――最後に、RIZINでの2戦目でどのようなインパクトを残したいですか？
【ジョリー】「こいつはもうMMAファイターじゃないと倒せない」と思わせたいですね。
第3試合で児玉兼慎と対戦するジョリーが、2日後に迫ったRIZINでの2戦目に向けて意気込みを語った。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
ジョリーは昨年大みそか大会でRIZIN初参戦し、芦澤竜誠から劇的な一本勝ちを収めて会場を大いに盛り上げた。それから4ヶ月、ストライカーの児玉を相手にさらに進化した姿を見せて、真のRIZINファイターとなれるか。
――大会まであと2日となりました。現在の心境はいかがですか？
【ジョリー】全ての準備をしてきたので、あとはどう勝つかっていうところをずっと考えています。
――「全ての準備」とは具体的にどのようなことでしょうか？
【ジョリー】レスリングや寝技はもちろんですが、組んだら勝てると思っているので、せっかくのRIZINの舞台ですから、打撃を見せたり、あえて3ラウンド戦おうかなとか、いろいろと考えています。
――対戦相手の児玉選手の印象は？
【ジョリー】正直“当て馬”という感覚ですね。彼の打撃は子供騙しなので、僕には当たりません。僕がタックルでテイクダウンして、そのままグラウンドで一本取るという展開になると思います。
――児玉選手は「BreakingDown」のファイターを嫌っているようですが、ジョリー選手から見て彼はどう映りますか？
【ジョリー】自己プロデュースをしっかりしていて、素晴らしいことだと思います。僕や平本蓮やヒロヤや篠塚辰樹のような、エンタメ枠も含まれる注目度の高い選手が無名の選手と当てられても美味しくないんですよ。彼のようにプロとして盛り上げようと頑張ってくれる選手と当たることで、注目度も上がるし、対戦できるカードも増えるので、歓迎しています。
――煽り合いなどのやり取りも楽しんでいるようですね。
【ジョリー】そうですね。全部僕のコントロール下にあります。
――デビュー戦の鮮烈な勝ちの次の2戦目ということで難しさはありますか？
【ジョリー】万が一負けるようなことがあれば、YouTubeやSNSで言ってきたことが全て地の底に落ちてしまうので、事故のないように一生懸命努力しています。事故るっていうのも実力のうちなんですけど。
――試合に向けて悪いイメージが浮かんでくることもある？
【ジョリー】いいイメージも悪いイメージも全部持つようにしています。僕は瞑想を毎日やっているんですけど、負けるビジョンも見えてくるんですよ。その負け方をChatGPTに全部細かく打ち込むと、「この負け筋はこうやって潰そう」って答えが出てくるので、それを練習の中で実践して、負けの可能性を一つずつ消していくということをやっています。瞑想をしていると、戦いのことだけじゃなくプライベートの悩みとかも出てくるんですけど、心がクリーンにリセットできるので、たぶんファイターみんなやったほうがいいと思います。
――今大会の中でもジョリー選手の試合が大きな注目を集めています。一方でもっと他の選手にも盛り上げてほしいという思いはありましたか？
【ジョリー】自分は、自分と対戦相手にしか興味がないんで。さっきも言いましたけど、児玉選手がプロとして盛り上げようと自己プロデュースを頑張ってくれてるおかげで、再生数とかを取れてるっていう実感があります。
――今大会のカードで最後に決まった平本蓮vs.皇治戦については？
【ジョリー】正直、興味ないです。自分の戦いとは別物っていう意識ですし、おもんないでしょ（笑）。平本が復活するなら、もっとまともな相手と戦えよって。
――RIZINデビュー戦は安保瑠輝也選手がセコンドでしたが、今回は？
【ジョリー】今回もセコンドについてくれます。スピリチュアル的観点からアドバイスをもらいました（笑）。本人は言いませんけど、僕らはスピってます（笑）。
――最後に、RIZINでの2戦目でどのようなインパクトを残したいですか？
【ジョリー】「こいつはもうMMAファイターじゃないと倒せない」と思わせたいですね。