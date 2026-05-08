米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2026」（SSFF&ASIA2026）が、6月7日に東京・WITH HARAJUKU HALLでイベント「バズより、震え。〜縦型ホラーナイト〜」を開催する。平川結月、映画監督の片山慎三氏、都市ボーイズのはやせやすひろらが登壇し、縦型ホラーショートの魅力を語る。【写真】ホラーを語る！笑顔の平川結月同イベントは、新設された「ホラー＆サスペ