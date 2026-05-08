8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.2％減の3974億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の3148億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＴＩＰＦａｃｔＳｅｔ台湾 、ｉシェアーズＳ＆Ｐ５００除く金融（ヘッジあり） 、