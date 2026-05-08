8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.2％減の3974億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の3148億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ 除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、グローバルＸ ＡＩ＆ビッグデータ ＥＴＦ <223A> など34銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> など25銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ ＭＳＣＩジャパン <1653> が3.57％高、グローバルＸ フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.49％高、ＮＺＡＭ ＴＯＰＩＸ <1596> が3.21％高、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.15％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.08％高と大幅な上昇。



一方、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は7.56％安、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> は7.34％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 ３－７年 <494A> は4.09％安、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は3.63％安、ＮＺＡＭ 上場投信 Ｓ＆Ｐ５００ <2086> は3.40％安と大幅に下落した。



日経平均株価が120円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2238億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2413億1000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が229億1900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が182億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が144億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が105億3000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が86億3400万円の売買代金となった。



株探ニュース