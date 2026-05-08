　8日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.2％減の3974億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の3148億円だった。

　個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＩＰ　ＦａｃｔＳｅｔ　台湾 <412A> 、ｉシェアーズ　Ｓ＆Ｐ　５００　除く金融（ヘッジあり） <491A> 、ステート・ストリート　Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、グローバルＸ　ＡＩ＆ビッグデータ　ＥＴＦ <223A> など34銘柄が新高値。ＮＥＸＴ　自動車・輸送機 <1622> 、ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年（為替ヘッジあり） <2839> 、ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０ <1499> 、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　高クーポン <492A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＮＡＳＤＡＱ１００　ダブルインバース <2870> など25銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＭＳＣＩジャパン <1653> が3.57％高、グローバルＸ　フィンテック－日本株式ＥＴＦ <2836> が3.49％高、ＮＺＡＭ　ＴＯＰＩＸ <1596> が3.21％高、ＮＺＡＭ　ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> が3.15％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.08％高と大幅な上昇。

　一方、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> は7.56％安、ＮＺＡＭ　日経平均高配当株５０ <531A> は7.34％安、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　日本国債　３－７年 <494A> は4.09％安、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> は3.63％安、ＮＺＡＭ　上場投信　Ｓ＆Ｐ５００ <2086> は3.40％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が120円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2238億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2413億1000万円を下回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が229億1900万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が182億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が144億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が105億3000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が86億3400万円の売買代金となった。

株探ニュース