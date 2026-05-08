お笑いコンビ・アンガールズの山根良顕（49）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。長女が家庭科で習ってきたという“手作りおかず”を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「上手に出来てる!!」アンガールズ山根の長女特製の“ほうれん草のおひたし”山根は「娘が家庭科で習ってきた『ほうれん草のおひたし』」とつづり、ピンク色の花形の皿に盛り付けられたおひたしの写真を投稿。「成長してるなぁ〜 ちょっと前まで赤ち