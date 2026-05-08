こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年5月8日は、創業100余年、世界中で愛されるアメリカ発の家具ブランド・Herman Miller（ハーマンミラー）のオフィスチェア「SAYL Chair（セイルチェア）シリーズ AS1YA23HAN2BKBBBKBK9119」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 【正規品】 Herman Miller (ハー