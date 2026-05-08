遠征中のソフトテニス部の生徒が死亡した北越高校のバス事故で、学校側と、バスと運転手を手配したバス会社の説明がまったく食い違っている。「めざましテレビ」（フジテレビ系）は2026年5月8日放送で、「どちらかが事実と違うことを言っているのかもしれないということです」（井上清華キャスター）と取り上げた。学校側「貸し切りバスの手配を依頼、費用は後日バス会社に支払う予定」説明はどう違うのか。バス会社（蒲原鉄道）側