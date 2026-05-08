将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第3局は5月8日、石川県七尾市の「和倉温泉 日本の宿 のと楽」で2日目の対局が行われている。正午には昼食休憩に入り、両対局者に提供された地元・能登の魅力がたっぷり詰まった「勝負メシ」にファンの熱い視線が注がれた。【映像】美味しそう…“いしる”使った両者の勝負めし藤井名人が注文したのは、「能登の唐揚