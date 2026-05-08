メジャーリーグ「ロサンゼルス・エンゼルス」の菊池雄星投手（34）の妻で、元フリーアナウンサーの菊池瑠美さん（39）が6日、Instagramのストーリーズを更新。6歳の長男・レオくんがキャッチボールをする様子を公開した。【映像】「イケメン」顔出しした長男が写る家族ショット（複数カット）2016年に菊池投手と結婚し、6歳の長男・レオくんの子育てに奮闘している瑠美さん。これまでもInstagramでは、家族との日常を発信して