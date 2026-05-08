漫画『ちびまる子ちゃん』40周年という節目を機に、作者・さくらももこさん（2018年死去）の公式ファンクラブ「さくらももこ OFFICIAL FAN CLUB」が8日、オープンした。【写真】「日曜日の夕方にぴったりで大好きでした」『ちびまる子ちゃん』エンディング曲手掛けた斉藤和義に感謝を伝えたまる子本ファンクラブは、これまで長きにわたり作品を支えてきたファンと、これからも共に歩み続けていくための新たな場として開設され