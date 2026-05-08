韓国発の大人気GLドラマ『ONnOFF』の主演を務める俳優のハン・ジウとチョ・ユンが、初来日ファンミーティングを7月11日に開催することが決定した。【場面ショット】急接近にドキっ…GLドラマ『ONnOFF』同作はYouTubeをプラットフォームに展開する制作会社「Sukfilm」が生んだ2025年最大の話題作。主演を務めるハン・ジウとチョ・ユンの圧倒的な演技力と、繊細かつスタイリッシュな映像美は、配信直後からSNSを通じて世界中に拡